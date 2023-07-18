والدة طالبة ببورسعيد تقدم التماسا لتعديل جدول امتحانات الدور الثاني.. والوزارة توافق

قررت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، تعديل جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث بمدرسة السادات التجارية المتقدمة المشتركة.
جاء قرار وكيلة تعليم بورسعيد بناء على الالتماس المقدم من ولية أمر طالبة مقيدة بالصف الثالث بنفس المدرسة .
وكانت ولية أمر احدى الطالبات بمدرسة السادات التجارية فى بورسعيد تقدمت بالتماس نظرا لإجرائها عملية جراحية في نفس توقيت الامتحانات .
ووافقت وكيل تعليم بورسعيد على الالتماس بعد استيفاء المستندات المطلوبة ومراعاة للحالة الإنسانية والنفسية الطالبة.
وتنشر صدى البلد جدول امتحانات السادات التجارية فى بورسعيد عقب التعديل .