محافظ بورسعيد : وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، سير وانتظام العمل داخل عدد من المستشفيات الخاصة ( مستشفى عمر بن الخطاب و أفامينا و ٱل سليمان) ، في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاوضاع داخل المؤسسات الصحية بالمحافظة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و دكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد .

وتابع محافظ بورسعيد انتظام تقديم الخدمة الطبية والصحية بالمستشفيات المذكورة، و كما تفقد الأقسام المختلفة، للتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية، توافر كافة المستلزمات الطبية.

وأوضح محافظ بورسعيد بأنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء معايير الاعتماد و الجودة و الانضمام لمستشفيات التأمين الصحي الشامل، كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة و تطبيقها في هذه المستشفيات .

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، مشيرا لأنه يتم تأهيل هذه المستشفيات لتصبح على أعلى مستوى، من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن.

محافظ بورسعيد سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء IMG-20230717-WA0040 IMG-20230717-WA0036 IMG-20230717-WA0038 IMG-20230717-WA0041 IMG-20230717-WA0034 IMG-20230717-WA0027 IMG-20230717-WA0029 IMG-20230717-WA0028 IMG-20230717-WA0031 IMG-20230717-WA0033

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وان هناك جهود متواصلة لتحقيق افضل خدمات صحية لصالح المواطن.