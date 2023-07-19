أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق، وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءه شارع" رأفت جبر " بداية من طريق مصطفى كامل حتى مطلع كوبرى الشاحنات القديم بمنطقة القابوطى، تحت إشراف جهاز التعمير " منطقة تعمير بورسعيد ".

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل رصف الطريق بالكامل بداية من شارع" رأفت جبر " بداية من طريق مصطفى كامل حتى مطلع كوبرى الشاحنات القديم بمنطقة القابوطى، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة، و عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع.

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة شارع " رأفت جبر " IMG-20230719-WA0050 IMG-20230719-WA0048 IMG-20230719-WA0049 IMG-20230719-WA0047 IMG-20230719-WA0043 IMG-20230719-WA0044 IMG-20230719-WA0045 IMG-20230719-WA0046 IMG-20230719-WA0040 IMG-20230719-WA0042 IMG-20230719-WA0041 IMG-20230719-WA0039

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، و التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو تطوير الشارع في أقرب وقت، موضحا أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات ، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة .