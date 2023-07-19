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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة شارع رأفت جبر

محافظ بورسعيد :
محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد،  ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق،  وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءه شارع" رأفت جبر " بداية من طريق مصطفى كامل حتى مطلع كوبرى الشاحنات القديم بمنطقة القابوطى،  تحت إشراف جهاز التعمير " منطقة تعمير بورسعيد ".

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وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل رصف الطريق بالكامل بداية من شارع" رأفت جبر " بداية من طريق مصطفى كامل حتى مطلع كوبرى الشاحنات القديم بمنطقة القابوطى، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة،  و عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع.

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة شارع " رأفت جبر "

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل،  و التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو تطوير الشارع في أقرب وقت، موضحا أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات ، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة .

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