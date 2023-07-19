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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعلامي حمدي رزق يشيد بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا

الإعلامي حمدي رزق
الإعلامي حمدي رزق يشيد بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والإعلامي حمدي رزق، أمس الثلاثاء،  خلال جولة ميدانية موسعة، عددا من المشروعات التنموية و السياحية والصناعية و السكنية بمحافظة بورسعيد،  وذلك خلال زيارة الإعلامي حمدي رزق لمحافظة بورسعيد،  للتعرف على المشروعات القومية ببورسعيد على أرض الواقع،  رافقهما خلال الجولة عدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

وبدأت جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الإعلامي حمدي رزق،  بتفقد المناطق السكنية التي تم تطويرها على أعلى مستوى في الأحياء الأكثر كثافة سكانية " الزهور و الضواحي "،  وعلى رأسها منطقة قبضايا و منطقة شباب المدينة بحي الزهور، و منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي،  حيث استعرض المحافظ شرحا تفصيليا حول خطة التطوير التي جرت  بهدذ المناطق،  والتي تعد تطويرا شاملا للمرة الأولى من نوعها،  بهدف الارتقاء بحياة المواطنين قاطني هذه المناطق في ظل التطورات بمحافظة بورسعيد على كافة الأصعدة،  هذا بالإضافة لتفقد المشروع السياحي"  تاون داون " والذي يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبوعوف ) والآن تم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة في بورسعيد .

وشملت الجولة،  تفقد المحافظ و الإعلامي حمدي رزق منطقة الداون تاون بحي العرب،  وبما تشمله من أسواق حضارية  ،  حيث تم تفقد بازار بورسعيد الجديد، وقال اللواء عادل الغضبان، إن بازار بورسعيد الجديد، يعد الأحدث من نوعه فى مصر بعد سوق السمك الجديد، مضيفا أن المنطقة المحيطة بالبازار وسوق السمك الجديد، تعد مركزا ومزارا سياحيا لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، وتوفر لهم كل الخدمات ويشكل الاثنان معا، أحد أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

الإعلامي حمدي رزق يشيد بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا_١

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 وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة نحو تطوير الأسواق العشوائية في جميع الأحياء، فضلا عن  إزالة الأسواق العشوائية ، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالأسواق ، لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التى تشهدها المحافظة. 

الإعلامي حمدي رزق يشيد بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا

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وخلال تفقدهما مول outlet بحي العرب،  أكد محافظ بورسعيد أن مول outlet الجديد،  يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد،  خاصة في مجال الملابس المستعملة،  مؤكدا أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات ،  لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق و المحاور، بدهذا بالاضافة لتفقد الجراج المتعدد الطوابق،  والذي يخدم منكقة مجمع الأسواق و يساهم في إحداث السيولة المرورية بالمنطقة.

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وزار محافظ بورسعيد والإعلامي حمدي رزق (مدرسة التعليم المستمر) التابعة لمؤسسة مشكاة نور الثقافية، وتعد  أول مؤسسة تقدم تعليم ناشيونال مجاني في الوطن العربي للأطفال الأيتام وبديل العشوائيات لتحسين المستوى التعليمي.

و في سياق متصل، زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الإعلامي حمدي رزق،  المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،  حيث تم تفقد مصانع " مصانع الغازات والبطانيات، و الأدوات الكهربائية "،  واستعرض المحافظ الجهود المبذولة لتحقيق التطور الصناعي الغير مسبوق بجنوب بورسعيد،  فضلا عن دور هذه الكيانات الصناعية،  في دعم السوق المحلي،  وتوفير العملة الصعبة،  وفتح أسواق مصرية في البلدان الأوربية، وتوفير الالاف من فرص العمل لأبناء المحافظة،  موضحا الدعم والتسهيلات المقدمة من المحافظة للمستثمر الجاد.

ومن جانبه،  أشاد الإعلامي حمدي رزق بالطفرة الملموسة على أرض بورسعيد ، في ظل توجيهات القيادة السياسية والتى جعلت بورسعيد نقطة الانطلاق لكبرى المشروعات القومية والخدمية ، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد المتواصلة نحو تنفيذ خطوات التنمية المستدامة ببورسعيد

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