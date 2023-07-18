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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفي

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ جمال عواد، بالمسجد التوفيقي نطاق حي العرب، وذلك بمناسبة ليلة رأس السنة الهجرية. 

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جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ولفيف من الأجهزة التنفيذية والقيادات الدينية والأزهر الشريف ومنطقة الواعظ.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي

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وبدأت الاحتفالية داخل المسجد التوفيقي بحى العرب فى بورسعيد بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الحديث عن هجرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مكة إلى "يثرب" والتي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، فضلًا عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، خاصة "الأخذ بالأسباب".

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