شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ جمال عواد، بالمسجد التوفيقي نطاق حي العرب، وذلك بمناسبة ليلة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ولفيف من الأجهزة التنفيذية والقيادات الدينية والأزهر الشريف ومنطقة الواعظ.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقي IMG-20230718-WA0080 IMG-20230718-WA0079 IMG-20230718-WA0078 IMG-20230718-WA0073 IMG-20230718-WA0075 IMG-20230718-WA0077 IMG-20230718-WA0072 IMG-20230718-WA0076 IMG-20230718-WA0074 IMG-20230718-WA0070 IMG-20230718-WA0067 IMG-20230718-WA0069

وبدأت الاحتفالية داخل المسجد التوفيقي بحى العرب فى بورسعيد بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الحديث عن هجرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مكة إلى "يثرب" والتي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، فضلًا عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، خاصة "الأخذ بالأسباب".