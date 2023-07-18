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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح خدمة تموين سفينة حاويات عملاقة بميناء غرب بورسعيد | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت بميناء غرب بورسعيد تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات CMA CGM MUMBAI ، التابع للمنطقة الاقتصادية خلال عمليات التداول للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات، بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف.  

 

هذا وقد تم تزويد سفينة الحاويات العملاقةCMA CGM LISA MARIE بنحو 110 طن من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA . 

وقد استغرقت خدمة تموين السفينة بميناء غرب بورسعيد مايقرب من ساعة واحدة مع اتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن تنسيق إدارة ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية بنجاح .

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وتجدر الاشارة بأن خدمة تموين السفن تعتبر الثالثة التى تدخل حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد تموين السفينة CMA CGM MEKONG بنحو 100 طن من الوقود حيث استغرقت العملية ساعة واحدة ، والخدمة الثانية للسفينة CMA CGM MUMBAI بتزويدها بكمية 1750طن من الوقود واستغرقت العملية 8 ساعات ،وتعد هذه الخدمة انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية وجذب الكثير من الخطوط الملاحية .

بورسعيد أخبار موانئ بورسعيد اقتصادية لقناة السويس إجراءات السلامة الخطوط الملاحية السلامة البيئية بورسعيد لتداول الحاويات خدمة تموين السفن سفينة الحاويات العملاقة غرب بورسعيد

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