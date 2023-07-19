بنطاق بورسعيد.. تدشين أول منصة لإدارة الطرق بمحافظات مصر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن بدء تدشين أول منصة لإدارة الطرق على محافظات مصر بين المديريات و مركز نظم المعلومات الجيومكانية و الإدارات و الأحياء المختصة بنطاق المحافظة، و التى تضمن رصد و متابعة كافة اعمال الطرق بنطاق المحافظة و ربطها بالخطه الاستثمارية في إطار توجيهات محافظ بورسعيد برفع كفاءة و تطوير شبكات الطرق المحلية و الاقليمية للمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي ضمن النقلة النوعية التي شهدتها محافظة بورسعيد ضمن منظومة التحول الرقمي، والتي ساهمت في ربط الخدمات الكترونيا، فضلا عن إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق و مركز نظم المعلومات الجيومكانية، ودورهما في سرعة رصد و متابعة كافة اعمال الطرق بنطاق المحافظة، وذلك تماشيا مع التطورات التي جرت ببورسعيد على كافة الاصعدة.