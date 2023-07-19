عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنفوجراف.. موانئ اقتصادية قناة السويس تستقبل 226 سفينة خلال شهر يونيو

صورة انغراف يونيو
صورة انغراف يونيو ٢٠٢٣ لاقتصادية قناة السويس

سجلت موانئ المنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس شرق بورسعيد، غرب بورسعيد والعريش حركة تداول للسفن خلال شهر يونيه الماضي إجمالي حمولات بلغت 4,062,864 طن طاقة محققة، وعدد حاويات 338,729 حاويه مكافئة من خلال استقبال عدد 226 سفينة متنوعة خلال الشهر.

 

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح  فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

 

على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس خلال الشهر ذاته عدد 110 سفينة حاويات وعدد 15  سفينة  كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة  3,620,087 طن وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري التابع لاقتصادية قناة السويس 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 46,357 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عمليات التطوير وإنشاء الأرصفة الجديدة بالميناء.

مجلس المصري: لم نتلق دعوات لمباراة نهائي كأس الرابطة

مجلس المصري بعلن انعقاده الدائم ويتهم رابطة الأندية بعدم الحيادية

هذا وتعمل اقتصادية قناة السويس دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة .

قناة السويس اقتصادية قناة السويس الخطوط الملاحية جذب الاستثمار شرق بورسعيد سفن بضائع عامة سفينة حاويات متعددة الأغراض ميناء شرق بورسعيد ميناء غرب بورسعيد ميناء العريش ميناء العريش البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات

عشرات القتلى والمصابين .. القصة الكاملة للحادث المأساوي في الجزائر

روسيا تعلن سيطرتها على عدة محاور في خاركوف

قرارات لجنة المسابقات| إيقاف لاعب الزمالك.. وعقوبة على 378 مشجعا من الإسماعيلي

غسل 20 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات لمستريح عقارات في القاهرة

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ