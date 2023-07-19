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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس المصري: لم نتلق دعوات لمباراة نهائي كأس الرابطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري الحسيني أبو قمر عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حصول مجلس إدارة النادي المصري على أية دعوات لتوزيعها على ضيوف النادي، وذلك لحضور المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة، والتي ستجمع مساء السبت المقبل بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

وشدد الحسينى أبو قمر على أن إدارة النادي المصري  خاطبت شركة “تذكرتي” بشكل رسمي لتوجيه كامل التذاكر المخصصة للنادي إلى الجماهير. 

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وشدد “أبو قمر” على استمرار مجلس إدارة النادي المصري فى مساعيه لدى جميع الجهات المعنية لزيادة عدد التذاكر المطروحة لجماهير المصري خلال الساعات القليلة المقبلة.

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