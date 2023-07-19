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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسبب مهم .. محافظ بورسعيد يوجّه شكرًا خاصًا لـ وزير الداخلية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

وجه  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر والتقدير  الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية   لاستجابته لطلبه بزيادة عدد جماهير نادي المصري بمباراة نهائي كأس الرابطة المقرر لها السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية إلى 5000 مشجع من جماهير النادي المصري العظيمة.

 جاء ذلك استجابة للرغبة الجماهيرية لمحبى وعشاق المصرى ببورسعيد الراغببن فى مساندة فريقهم بتلك المباراة المرتقبة المقرر اقامتها مساء السبت المقبل باستاد برج العرب.

وقال محافظ بورسعيد إن موافقة وزير الداخلية جاءت تأكيدًا على الثقة فى منظومة الأخلاق والقيم الرياضية لمشجعى المصرى والتى وضحت جيدًا بجميع مباريات الفريق البورسعيدى التى أقيمت باستاد برج العرب ضمن المسابقات الثلاث الدورى وكأس مصر وكأس الرابطة وكان آخرها المشهد الحضارى لتلك الجماهير المخلصة التى بلغ عددها 3 آلاف مشجع بمباراة فيوتشر بالدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة. 

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وأشاد محافظ بورسعيد بالتزام جماهير نادي المصري وحسهم الوطني في التعبير عن مطلبهم بشكل حضاري، متمنيا التوفيق للجهاز الفني واللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم.

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