الأخضر يكسو شوارع بورسعيد دعما للنادى المصري فى نهائي كأس الرابطة

تعيش محافظة بورسعيد حالة من النشوة احتفاء بوصول فريق النادى المصري لنهائى كأس الرابطة والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام نادى سيراميكا كليوباترا علة ستاد برج العرب .
وكسا اللون الأخضر شوارع بورسعيد بكافة أحياء المحافظة احتفاء ودعما ومؤازرة النادى المصري وبث حافز الفوز بالبطولة فى نفوس اللاعبين والتى تعد حلم كل أهالى بورسعيد.
وبدأ شباب كل منطقة تزيين الشوارع و نوافذ العقارات وواجهات المحلات و الكافيهات حتى النوادى نشرت الإعلام على واجهاتها دعما لشقيقهم النادى المصري ومنها ما يطل على المجرى الملاحي لقناة السويس أمام السفن العابرة للقناة .
ودخلت الأندية المختلفة فى محافظة بورسعيد سباق دعم الجماهير التى قررت الزحف خلف ناديها إلى برج العرب بتقديم سيارات لترحال الجماهير إلى برج العرب لحضور النهائي .
وخرج المشجعين بتلحين عدد من الأغانى الجديدة لمؤازرة النادى المصري فى السباق الأخير للبطولة والذي باجتيازه المباراة النهائية يكون قد حقق حلم غاب عن المدينة الباسلة سنوات طويلة منذ حصول النادى المصري على كأس مصر أمام نادى المقاولين العرب عام ١٩٩٨م باستاد القاهرة الدولى .
هذا وتواصل كافة الجهات و الجماهير على أرض المدينة الباسلة دعمها للنسور الخضر بكافة السبل من أجل الوصول للحلم وتحقيق كأس البطولة .