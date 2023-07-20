الأخضر يكسو شوارع بورسعيد دعما للنادى المصري فى نهائي كأس الرابطة

تعيش محافظة بورسعيد حالة من النشوة احتفاء بوصول فريق النادى المصري لنهائى كأس الرابطة والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام نادى سيراميكا كليوباترا علة ستاد برج العرب .



وكسا اللون الأخضر شوارع بورسعيد بكافة أحياء المحافظة احتفاء ودعما ومؤازرة النادى المصري وبث حافز الفوز بالبطولة فى نفوس اللاعبين والتى تعد حلم كل أهالى بورسعيد.



وبدأ شباب كل منطقة تزيين الشوارع و نوافذ العقارات وواجهات المحلات و الكافيهات حتى النوادى نشرت الإعلام على واجهاتها دعما لشقيقهم النادى المصري ومنها ما يطل على المجرى الملاحي لقناة السويس أمام السفن العابرة للقناة .



ودخلت الأندية المختلفة فى محافظة بورسعيد سباق دعم الجماهير التى قررت الزحف خلف ناديها إلى برج العرب بتقديم سيارات لترحال الجماهير إلى برج العرب لحضور النهائي .

الأخضر يكسو شوارع بورسعيد دعما للنادى المصري فى نهائى كأس الرابطة FB_IMG_1689816163311 FB_IMG_1689816161059 FB_IMG_1689816158926 FB_IMG_1689816156830 FB_IMG_1689814543815 FB_IMG_1689812764799 FB_IMG_1689812753197 FB_IMG_1689812739355 FB_IMG_1689805228609 FB_IMG_1689805226062 FB_IMG_1689803987810 FB_IMG_1689803974435 FB_IMG_1689803941419 FB_IMG_1689803953821 FB_IMG_1689704102508



وخرج المشجعين بتلحين عدد من الأغانى الجديدة لمؤازرة النادى المصري فى السباق الأخير للبطولة والذي باجتيازه المباراة النهائية يكون قد حقق حلم غاب عن المدينة الباسلة سنوات طويلة منذ حصول النادى المصري على كأس مصر أمام نادى المقاولين العرب عام ١٩٩٨م باستاد القاهرة الدولى .



هذا وتواصل كافة الجهات و الجماهير على أرض المدينة الباسلة دعمها للنسور الخضر بكافة السبل من أجل الوصول للحلم وتحقيق كأس البطولة .