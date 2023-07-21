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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين بورسعيد ترفع شعار اضبط مستغل لإحكام الرقابة على الأسواق

تموين بورسعيد يرفع
تموين بورسعيد يرفع سعار إضبط مٌستغل لاحكام الرقابة على الأسو

شدد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة بورسعيد على إحكام السيطرة والرقابة على المحال التجارية والسوبر ماركت وبائعى السجائر وكذا المخابز وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

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وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من ضبط أح أكبر السلاسل التجارية بالمحافظة من بيع السكر الحُر أزيد من السعر المدون على كل عبوة، حيث تم تدوين سعر السكر ب22 جنيهاً للكيلو وتقوم السلسلة التجارية ببيعه بسعر 28 جنيهاً للكيلو بغرض التربح دون وجه حق.

تموين بورسعيد يرفع سعار إضبط مٌستغل لاحكام الرقابة على الأسواق

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كانت رقابة بورسعيد التموينية بأحد المفتشين فى محاولة لشراء السكر وتبين بيعه اعلى من التسعير المدون عليه فتم التحفظ على كمية تقدر ب 238 كجم من السكر الحُر 
وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

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