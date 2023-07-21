تموين بورسعيد ترفع شعار اضبط مستغل لإحكام الرقابة على الأسواق

شدد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد على إحكام السيطرة والرقابة على المحال التجارية والسوبر ماركت وبائعى السجائر وكذا المخابز وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من ضبط أح أكبر السلاسل التجارية بالمحافظة من بيع السكر الحُر أزيد من السعر المدون على كل عبوة، حيث تم تدوين سعر السكر ب22 جنيهاً للكيلو وتقوم السلسلة التجارية ببيعه بسعر 28 جنيهاً للكيلو بغرض التربح دون وجه حق.

تموين بورسعيد يرفع سعار إضبط مٌستغل لاحكام الرقابة على الأسواق FB_IMG_1689937980791 FB_IMG_1689937978489



كانت رقابة بورسعيد التموينية بأحد المفتشين فى محاولة لشراء السكر وتبين بيعه اعلى من التسعير المدون عليه فتم التحفظ على كمية تقدر ب 238 كجم من السكر الحُر

وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .