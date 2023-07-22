25 لاعبًا في قائمة المصري لمباراته أمام سيراميكا كليوباترا بنهائي كأس الرابطة

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته بنهائي كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.



وضمت قائمة المصري 25 لاعباً منهم عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته لحراسة المرمى.



ويضم خط دفاع المصري كريم العراقي ، حسين السيد ، اسلام ابو سليمة ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر ، أحمد عماد.

بينما يضم خط وسط المصري عمرو موسى ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ، زياد كمال ، حسام جريشة ، زياد فرج ، أسامة الجزار ، محمد الفيومي ، رجب عمران.



ويضم خط الهجوم عبده يحيى ، محمد جريندو ، مروان حمدي ، فرانك ايتوجا.