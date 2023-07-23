في المطار.. بابا الفاتيكان يطلب لقاءً عاجلا مع بطريرك روسيا| تفاصيل

أعلن ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، اليوم الأحد، نقلاً عن محادثة شخصية مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إن البابا فرانسيس يقترح مقابلة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا، في أحد مطارات موسكو عندا تتوقف طائرة البابا هناك للتزود بالوقود خلال ذهابه إلى منغوليا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال سيفاستيانوف، إن البابا فرانسيس أقترح مقابلة البطريرك كيريل دون تأخير في أحد مطارات موسكو، دوموديدوفو أو فنوكوفو، خلال ذهابه إلى منغوليا، وعند توقف الطائرة لتزويدها بالوقود في موسكو.

ووفقا رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، فإن الاجتماع الأول بين البطريرك كيريل والبابا فرانسيس جرى في مطار هافانا في عام 2016، لذا يمكن عقد اجتماع مماثل الآن.

وأضاف أن المطار يعتبر منطقة عبور، فهو محايد ولن يثير معارضة أولئك الذين يعارضون زيارة البابا فرانسيس لـ روسيا.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك رد من البطريرك كيريل، يمكن أن يعقد مثل هذا الاجتماع في 31 أغسطس في طريق البابا فرانسيس إلى منغوليا، أو في طريق عودته في 4 سبتمبر.

ويقوم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بزيارة إلى منغوليا في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر.