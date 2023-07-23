عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في المطار.. بابا الفاتيكان يطلب لقاءً عاجلا مع بطريرك روسيا| تفاصيل

البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

أعلن ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، اليوم الأحد، نقلاً عن محادثة شخصية مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إن البابا فرانسيس يقترح مقابلة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا، في أحد مطارات موسكو عندا  تتوقف طائرة البابا هناك للتزود بالوقود خلال ذهابه إلى منغوليا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال سيفاستيانوف، إن البابا فرانسيس أقترح مقابلة البطريرك كيريل دون تأخير في أحد مطارات موسكو، دوموديدوفو أو فنوكوفو، خلال ذهابه إلى منغوليا، وعند توقف الطائرة لتزويدها بالوقود في موسكو.

ووفقا رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، فإن الاجتماع الأول بين البطريرك كيريل والبابا فرانسيس جرى في مطار هافانا في عام 2016، لذا يمكن عقد اجتماع مماثل الآن.

وأضاف أن المطار يعتبر منطقة عبور، فهو محايد ولن يثير معارضة أولئك الذين يعارضون زيارة البابا فرانسيس لـ روسيا.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك رد من البطريرك كيريل، يمكن أن يعقد مثل هذا الاجتماع في 31 أغسطس في طريق البابا فرانسيس إلى منغوليا، أو في طريق عودته في 4 سبتمبر.

ويقوم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بزيارة إلى منغوليا في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر.

يضم ثاني أكبر مكتبة مخطوطات بعد الفاتيكان.. معلومات عن دير سانت كاترين

بابا الفاتيكان : رفع 21 رجلاً من رجال الكنيسة إلى رتبة كاردينال

الفاتيكان البابا فرانسيس روسيا موسكو البطريرك كيريل بطريرك موسكو منغوليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

فيوتشر يصدم الأهلى بقرار ناري بشأن صفقة الموسم

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

بعد ساعات من خطبتها.. لغز سقوط عروس بولاق الدكرور من بلكونة غرفة نومها

موضوعات متعلقة

يضم ثاني أكبر مكتبة مخطوطات بعد الفاتيكان.. معلومات عن دير سانت كاترين

بابا الفاتيكان : رفع 21 رجلاً من رجال الكنيسة إلى رتبة كاردينال

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بابا الفاتيكان يعلن عن غضبه واشمئزازه من حادث إحراق المصحف في السويد.. صور

حرية تعبير مرفوضة.. بابا الفاتيكان يدين حرق المصحف الشريف في السويد

الفاتيكان: لا خطة لبدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

بعد فيديو عبر الفيس بوك .. ضبط سيارة تلاعب صاحبها في لوحاتها المعدنية

نادِ إنجليزي يرصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد

الإمارات تتصدر المساعدات الدولية لمواجهة أزمة الهجرة بـ 100 مليون دولار

دعاء الفرج والخروج من الهم.. وعبادتان تفتح الأبواب

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

استقرار أسعار العملات العربية في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

أحلى حاجة في مصر| 14 نوعا من المانجو تُزين الأسواق .. والكيلو يقل عن 15 جنيهًا

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

فيديو

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ