بابا الفاتيكان : رفع 21 رجلاً من رجال الكنيسة إلى رتبة كاردينال

أعلن البابا فرانسيس اليوم الأحد، أنه سيرفع 21 رجلاً من رجال الكنيسة إلى رتبة كاردينال عالية، ليضع بصمته مرة أخرى على المجموعة التي ستختار يومًا ما خليفته بعد وفاته أو استقالته.

أعلن فرنسيس البالغ من العمر 86 عامًا خلال صلاة الظهر للحجاج والسياح في ساحة القديس بطرس ، أن حفل تنصيبها ، المعروف باسم كونستوري ، سيقام في 30 سبتمبر.

وسيكون هذا هو التاسع من نوعه في المجلس الكنسي الذي دعا إليه البابا منذ انتخابه قبل 10 سنوات كأول بابا من أمريكا اللاتينية.

يأتي الكرادلة الجدد من دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وسويسرا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وكولومبيا وجنوب السودان وهونغ كونغ وبولندا وماليزيا وتنزانيا والبرتغال.

ثمانية عشر من أصل 21 هم تحت الثمانين وسيكونون قادرين على الدخول في اجتماع سري في نهاية المطاف لاختيار البابا التالي. وهم معروفون بالناخبين الكاردينال.

بعد مجلس سبتمبر، سيكون هناك 137 ناخبًا كاردينالًا ، حوالي 73 بالمائة منهم اختارهم فرانسيس. هذا يزيد من احتمالية مشاركة البابا التالي في رؤيته للكنيسة الأكثر تقدمية وشمولية.

زاد فرانسيس أيضًا من احتمال أن يأتي البابا القادم من آسيا أو إفريقيا ، حيث قام باستمرار بتعيين ناخبين كاردينال من تلك القارات وإعطاء أهمية أقل من سلفه لدول في أوروبا.

يعتمد تحديد ما إذا كان البابا سيختار المزيد من الكرادلة على طول عمره.

قضى فرانسيس تسعة أيام في المستشفى بعد الجراحة لفتق في البطن الشهر الماضي. تعافيه يسير على ما يرام ومن المقرر أن يزور البرتغال في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس ومنغوليا في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر.

تم تسمية الكرادلة الثلاثة الآخرين، الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر وكبار السن جدًا للتصويت في اجتماع سري ، لشكرهم على خدمتهم الطويلة للكنيسة.

يُسمح لجميع الكرادلة ، بغض النظر عن أعمارهم، بالمشاركة في اجتماعات ما قبل الاجتماع السري ، والمعروفة باسم التجمعات العامة، مما يمنحهم رأيًا في نوع الشخص الذي يعتقدون أن الكرادلة الأصغر يجب أن يختاروه.

يحتل الكرادلة المرتبة الثانية بعد البابا في التسلسل الهرمي للكنيسة ويعملون كأقرب مستشاريه. بسبب قوتهم التاريخية وتأثيرهم ، لا يزالون يُطلق عليهم أمراء الكنيسة، على الرغم من أن فرانسيس أخبرهم ألا يعيشوا مثل الملوك وأن يكونوا قريبين من الفقراء.

تم مؤخراً تسمية ثلاثة من الكرادلة الجدد كرؤساء لأقسام الفاتيكان الرئيسية، بما في ذلك رئيس الأساقفة الأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز، رئيس القسم العقائدي بالفاتيكان.

وكان تعيين هام آخر هو تعيين المطران ستيفن تشاو ساو يان من هونج كونج. تشاو هو أحد الروابط الرئيسية مع الكنيسة الكاثوليكية في الصين الشيوعية ، حيث يحاول الفاتيكان تحسين ظروف الكاثوليك. وزار الأسقف بكين في أبريل.

آخر هو رئيس الأساقفة روبرت فرانسيس بريفوست، وهو أمريكي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لقسم الفاتيكان الذي يساعد البابا في اختيار أساقفة جدد، وهو أحد أقوى المناصب في الفاتيكان.

شارك في التغطية فيديريكو ماكيوني وفيليب بوليلا، تحرير أليسون ويليامز وشارون سينجلتون.