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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل نانسي عجرم وراغب علامة في مهرجان العلمين .. 28 الجاري

راغب علامة ونانسي
راغب علامة ونانسي عجرم

يحيي كل من راغب علامة ونانسي عجرم حفلا يوم ٢٨ يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. 

 وحطم النجم تامر حسني رقم قياسي جديد في حفلات العلمين و قدم عرض مسرحي تاريخي أبهر به الحضور من أغاني وعروض مذهلة لكل أغنية على حدة بخلاف الابهار البصري الرائع الذي قدمه  من خلال اكبر واحدث الشاشات و اهم عروض الألعاب النارية العالمية.

 

وطار تامر حسني 40 مترا في دخلة حفل افتتاح مهرجان العلمين.

 

و غنى النجم تامر حسني لأكثر من ساعتين وسط صيحات في حبه دون توقف و قدم مواهب مصرية رائعة نالت استحسان الجميع  و في لقطة مميزة دعا البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة الخاصة بأغنيه فيلمه الجديد تاج و أيضا شاركه اليوتيوبر العالمي نويل رقصة اغنية تاج.

 

تامر حسني

 

جدير بالذكر ان فيلم تاج للنجم تامر حسني حققت ايراداته داخل مصر ٤١ مليون و خارج مصر قرب الـ ٣٥٠ مليون و متوقع انه سوف يتخطى حاجز الـ ٤٠٠ مليون في نهاية هذا الأسبوع.

 

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