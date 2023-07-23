عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمهورية الجديدة امتداد لجمهورية 23 يوليو

عبد الحكيم عبد الناصر: 23 يوليو أعادت الخير للمصريين.. والرئيس السيسي يبني "جمهورية جديدة"

عبد الحكيم عبد الناصر
عبد الحكيم عبد الناصر

أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت تجسيدا للإرادة الوطنية والحلم المصري، فلأول مرة يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم، مضيفًا أن ثورة 23 يوليو مسيرة شعب حتى الآن.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"، "أحيي الرئيس السيسي على اختيار الجمهورية الجديدة، حيث أن الجمهورية الأولى بدأت في ثورة 23 يوليو، ثم الجمهورية الثانية في أعقاب الانفتاح الاقتصادي"، معقبًا:"التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 2014، وكان مدرك جيدًا الأوضاع في مصر، والرئيس السيسي بالفعل أعاد بناء الجمهورية الجديدة".

قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، ‘ن أكتر من 95% من الشعب المصري قبل ثورة 32 يوليو، لم يكن يحصل على الحقوق الإنسانية سواء في التعليم أو الصحة، وكانت أعلى نسبة وفيات في مصر، كما أن قناة السويس كان دخلها 35 مليون جنيه، وكانت مصر تأخذ مليون جنيه فقط من هذا الدخل، وبالتالي كانت الاحتلال يأخذ كل خيرها، حتى جاءت الثورة وأنقذت مصر .

وواصل:"ثورة 23 حية حتى اليوم، فهي مسيرة وحلم شعب، حتى وإن كانت قد تعثرت في بعض الأحيان، وبالتالي هي مستمرة وموجودة، وتمثل إرادة شعب"، مضيفًا أن الجمهورية الجديدة امتداد لجمهورية 23 يوليو.

عبد الحكيم عبد الناصر 23 يوليو الرئيس السيسي جمهورية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

طلعوه سكران وهو في القاهرة.. الفنان كريم عبد الخالق يُبرئ إمام عاشور

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

بيان عاجل.. رئيسة وزراء إيطاليا تعلن قرارات "قمة روما" للهجرة غير النظامية

ترشيحاتنا

أحمد موسي: أيادي تعبث بأمن مصر..ولازم نقف جنب بلدنا

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن مواصلة الهجوم المضاد

الشناوي ماشي| 3 حراس مرمى يقتربون من عرين الأهلي.. من هم ؟

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

منذ عام 1994.. رئيس أمريكي سابق يتنبأ بوقوع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

غدًا منافسات جديدة لمنتخب مصر بثالث أيام بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا..راكبة توثق سلوكا عشوائيا على متن طائرة يثير إزعاج الملايين

فوائد تناول التين الشوكى.. تعرف عليها

به مادة مقوية للرجال.. تعرف على الفوائد الخارقة للبطيخ

هاتف iPhone ينقذ حياة رجل من الموت المحقق في أمريكا..شاهد

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ