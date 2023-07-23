عبد الحكيم عبد الناصر: 23 يوليو أعادت الخير للمصريين.. والرئيس السيسي يبني "جمهورية جديدة"

الجمهورية الجديدة امتداد لجمهورية 23 يوليو

أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت تجسيدا للإرادة الوطنية والحلم المصري، فلأول مرة يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم، مضيفًا أن ثورة 23 يوليو مسيرة شعب حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"، "أحيي الرئيس السيسي على اختيار الجمهورية الجديدة، حيث أن الجمهورية الأولى بدأت في ثورة 23 يوليو، ثم الجمهورية الثانية في أعقاب الانفتاح الاقتصادي"، معقبًا:"التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 2014، وكان مدرك جيدًا الأوضاع في مصر، والرئيس السيسي بالفعل أعاد بناء الجمهورية الجديدة".

قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، ‘ن أكتر من 95% من الشعب المصري قبل ثورة 32 يوليو، لم يكن يحصل على الحقوق الإنسانية سواء في التعليم أو الصحة، وكانت أعلى نسبة وفيات في مصر، كما أن قناة السويس كان دخلها 35 مليون جنيه، وكانت مصر تأخذ مليون جنيه فقط من هذا الدخل، وبالتالي كانت الاحتلال يأخذ كل خيرها، حتى جاءت الثورة وأنقذت مصر .

وواصل:"ثورة 23 حية حتى اليوم، فهي مسيرة وحلم شعب، حتى وإن كانت قد تعثرت في بعض الأحيان، وبالتالي هي مستمرة وموجودة، وتمثل إرادة شعب"، مضيفًا أن الجمهورية الجديدة امتداد لجمهورية 23 يوليو.