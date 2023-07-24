يوليو 52 ويونيو 2013.. ونظرة على مصر بملتقى الهناجر الثقافي اليوم

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان "يوليو52 ويونيو 2013.. ونظرة على مصر" فى السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة ومستشار الجامعة للأنشطة الثقافية والطلابية بالجامعة، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان "محمود درويش".