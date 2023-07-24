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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف برفقة ابنتها في أحدث ظهور.. شاهد

اسما شريف منير
اسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بصور جديدة لها.
 

وظهرت أسما شريف برفقة ابنتها من عطلتها الصيفيه مما نال إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.


 

أحدث أعمال شريف منير 
وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر 2021.

 

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجدي، أحمد زكريا.


 

أجازة مفتوحة أحمد محمود أبو زيد أسما شريف منير الفنانة سميحة أيوب الفنان شريف منير محمد عبد الرحمن حماقي ميسي

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