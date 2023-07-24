صلاح محسن: تأكدت من تتويج سيراميكا بكأس الرابطة قبل وصولنا إلى المباراة النهائية

قال صلاح محسن لاعب سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد للغاية بالتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء السبت.

وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه شعر بتتويج فريقه باللقب قبل الوصول إلى النهائي، تكليلًا لمجهودهم الكبير طوال الموسم.

وأشار إلى أن سيراميكا كليوباترا، لم يحالفه التوفيق طوال الموسم في الدوري المصري رغم المجهود المبذول في جميع المباريات، إلا أن هذا التتويج هدية من الله على الأداء المميز للفريق.

وعن عرض ليفربول له، قال صلاح محسن: «كلام محمد صلاح ليا عن اهتمام ليفربول بضمي كان في وجود لاعبي المنتخب زي أيمن أشرف وأحمد ياسر ريان خلال المعسكر، علشان فيه ناس بتسخر وتتريق».

واختتم تصريحاته، أن عاد إلى الأهلي من جديد، وتحدث مع السويسري مارسيل كولر، حيث أبلغه بالمركز المفضل للمشاركة فيه بالملعب وأوضح له أنه سيكون مميزًا في مركز المهاجم الصريح.