صلاح محسن: بعض الجهلاء لم يصدقوا اهتمام ليفربول بي.. وعودتي للاهلي حافز لي

ابدى صلاح محسن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الاهلي سعادته عقب تحقيق فريقه لقب بطولة كأس رابطة الأندية.

وقال محسن لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: كنت اشعر اننا سوف نحقق لقب البطولة وابلغت اللاعبين بذلك ، ناتج تعبنا في الدوري.

وافصح: بعض الجهلاء لم يصدقوا ان محمد صلاح تحدث معي بشأن اهتمام ليفربول بي، ولكن كان هناك بعض اللاعبين بجانبي وشاهدوا هذه الواقعه مثل ايمن اشرف.

واتم: مركز المهاجم هو المركز المفضل لي وتعرضت للظلم بسبب انني لم العب في مركزي بشكل كبير، عودتي للاهلي ستكون حافز لي.