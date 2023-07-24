عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع في الصين.. انهيار ملعب رياضي ووفاة 11 شخصا

انهيار ملعب في الصين
انهيار ملعب في الصين

شهدت الصين حادث مروع في شمال شرق البلاد، حيث انهار سقف صالة رياضية داخل مدرسة بسبب هطول الامطار الغزيرة. 

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار سقف صالة رياضية مدرسية في شمال شرق الصين تحت هطول أمطار غزيرة.

txt

الصين تقترح إجراء محادثات رسمية مع اليابان وكوريا الجنوبية

txt

بعد 3 سنوات.. الصين تسمح لمواطني دولتين الدخول بدون تأشيرة

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أفاد المسؤولون بأن 19 شخصًا كانوا محاصرين داخل الصالة الرياضية عندما انهارت، وتم إنقاذ أربعة فقط من بينهم.

وأوضح شهود عيان أن الكثير من الضحايا هم من الأطفال، على الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومة رسميًا بعد. وقد ألقت الشرطة القبض على مسؤول المبنى في مدينة تشيتشيهار بمقاطعة هيلونغجيانغ الصناعية.

وبحسب المحققين، فقد تراكم البيرلايت، وهو شكل من الزجاج البركاني، على السطح وامتصاص مياه الأمطار، مما أدى إلى انهيار السقف في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي يوم الأحد. ويشهد البناء على نطاق واسع في الصين حوادث دائمة، وقد تم إلقاء اللوم على تراخي معايير السلامة وسوء التنفيذ.

معايير السلامة في البناء في الصين

تحسين معايير السلامة في البناء في الصين يتطلب جهوداً متعددة من الحكومة والشركات والعمال والمجتمع ككل. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين معايير السلامة في البناء في الصين.

ومن بينها تشديد الرقابة والمراقبة على صناعة البناء، وتفعيل القوانين واللوائح المعنية بالسلامة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالسلامة، وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة معرفتهم بمعايير السلامة وتجنب المخاطر.

الأمطار الغزيرة الحكومة الصينية البركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

بالمستندات.. نجم الأهلي يواجه الإيقاف والغرامة في واقعة صفع لاعب بيراميدز

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بسبب محمد الشناوي

هجوم عنيف من شوبير على كولر عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

ترشيحاتنا

رطوبة 95%.. الأرصاد للمواطنين: الموجة الحارة مكملة لنهاية الأسبوع

قفزة في القمح.. ارتفاع الواردات المصرية من الحبوب | وهذا حجم الاحتياطي

هجرة العصفور الأزرق إلى الأبد .. تويتر يفاجئ المستخدمين بتغيير جديد

شاهد| صواريخ روسيا على أوديسا تدمر كاتدرائية تاريخية .. وزيلينسكي يثور

فرج عامر يكشف تطورات جديدة بشأن عودة محمد شكري إلى الأهلي

ميار شريف تتقدم 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

ماطلعش عوض .. صور أثارت الجدل البلوجر سارة محمد بعد فسخ خطوبتها

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

انتظروا لآخر الشهر .. تحذير من تناول المانجو لهذه الأسباب

فيديو

عقب استيلاء والده على كل فروع مطاعمه.. الشيف بوراك يبدأ من الصفر|فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ