حادث مروع في الصين.. انهيار ملعب رياضي ووفاة 11 شخصا

شهدت الصين حادث مروع في شمال شرق البلاد، حيث انهار سقف صالة رياضية داخل مدرسة بسبب هطول الامطار الغزيرة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار سقف صالة رياضية مدرسية في شمال شرق الصين تحت هطول أمطار غزيرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أفاد المسؤولون بأن 19 شخصًا كانوا محاصرين داخل الصالة الرياضية عندما انهارت، وتم إنقاذ أربعة فقط من بينهم.

وأوضح شهود عيان أن الكثير من الضحايا هم من الأطفال، على الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومة رسميًا بعد. وقد ألقت الشرطة القبض على مسؤول المبنى في مدينة تشيتشيهار بمقاطعة هيلونغجيانغ الصناعية.

وبحسب المحققين، فقد تراكم البيرلايت، وهو شكل من الزجاج البركاني، على السطح وامتصاص مياه الأمطار، مما أدى إلى انهيار السقف في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي يوم الأحد. ويشهد البناء على نطاق واسع في الصين حوادث دائمة، وقد تم إلقاء اللوم على تراخي معايير السلامة وسوء التنفيذ.

معايير السلامة في البناء في الصين

تحسين معايير السلامة في البناء في الصين يتطلب جهوداً متعددة من الحكومة والشركات والعمال والمجتمع ككل. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين معايير السلامة في البناء في الصين.

ومن بينها تشديد الرقابة والمراقبة على صناعة البناء، وتفعيل القوانين واللوائح المعنية بالسلامة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالسلامة، وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة معرفتهم بمعايير السلامة وتجنب المخاطر.