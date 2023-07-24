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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان.. إجلاء نحو 2500 شخص من جزيرة كورفو بسبب الحرائق

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في اليونان

أعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء في اليونان، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء قرابة 2500 شخص من  جزيرة كورفو بسبب حرائق الغابات.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال يانيس أرتوبيوس إنه تم إجلاء حوالي 2466 شخصًا خلال الليل بين الأحد والاثنين، لكن لم تتأثر المنازل أو الفنادق.

وطُلب من الناس في مناطق سانتا وميجولا وبورتا وباليا وبريثيا وسينيز بالجزيرة الإخلاء.

وقال مسؤول حكومي إنه تم إرسال قوارب في المنطقة لإجلاء السكان عن طريق البحر.

وتعد كورفو هي وجهة شهيرة للسياح باليونان، حيث يزورها مئات الآلاف من البريطانيين كل عام.

وفي سياق متصل، وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، صدرت أوامر إخلاء لأجزاء من جزيرة إيفيا الواقعة قبالة الساحل الشرقي لوسط اليونان.

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