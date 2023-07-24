حالة الطقس.. الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع | وتجنبوا أشعة الشمس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استمرار تأثير الموجة الحارة علي كافة الأنحاء حتي نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس بالبلاد يتأثر بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام؛ الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خاصة علي شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن المعدلات الطبيعة لدرجات الحرارة في هذه الفترة تكون 35: 36 درجة، ولكن بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا؛ أدى ذلك أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة إلى ما بين 37 : 38 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 45 درجة حتي نهاية الأسبوع مسجلة والمحسوسة 46 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة لحالة الطقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 36 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 41 إلى 45 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 44 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 46 درجة.

