الكشف الطبي على 1400 حالة في قافلة علاجية بمغاغة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي ١٩ و ٢٠ من يوليو الجاري بقرية قرارة بمركز مغاغة، حيث نفذت القافلة من خلال١١ عيادة متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على ١٤٠٩ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها ٢٥٥حالة جراحة ، ٢٢١ حالة أطفال، ٢٢٣ باطنة، ٦٦ نساء ، ٨٥ تنظيم الأسرة، ٥٢ أسنان، ١٧٠ رمد، ٢٥٧ جلدية، ٨٠ أنف وأذن، إلى جانب إجراء ٥٣ تحليلا ً متنوعاً، و٦ حالات أشعة سينية و ٨٨ كشف مبكر للضغط والسكر، و ٤ حالات خلع أسنان، وتحويل ٢١ حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد ١١٢ مترددا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.