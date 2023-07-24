دعم منظومة المخلفات الصلبة في الدقهلية بسيارتي مرسيدس حمولة 20 طن

شهد الدكتور "أيمن مختار" محافظ الدقهلية، استلام المحافظة لـ(٢) سيارة ماركة مرسيدس مجهزة قلاب حمولة ٢٠ طن تم استلامهم من وزارة البيئة كدعم لمحافظة الدقهلية للعمل في المخلفات الصلبة ووجه "مختار" لانضمام السيارات الجديدة للعمل ضمن معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.



وقرر "مختار" دعم منظومة جمع القمامة بمركز ومدينة تمي الامديد بـ(١) سيارة ماركة شيفرولية مجهزة مكبس حمولة ٨ م٣ دعما من المحافظة بهدف تحسين البيئة واعمال (جمع القمامة)بالمركز.



وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية من المحافظات الرائدة والنماذج المتميزة التي حققت طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بالبنية الاساسية اللازمة لقطاع النظافة سواء من حيث تطوير وتحديث المصانع وانشاء مصانع جديدة وكذا نقل المقالب العشوائية او دعم المنظومة بالمعدات والسيارات والآلات والأدوات اللازمة لهذا القطاع.



وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير لوزارتي التنمية المحلية والبيئة لدعمهما المتواصل لمنظومة البيئة والمخلفات الصلبة بالدقهلية لتحسين مستوي النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



حضر التسليم باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة و محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد

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