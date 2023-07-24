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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف تطورات جديدة بشأن عودة محمد شكري إلى الأهلي

محمد شكري
محمد شكري

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تطورات جديدة بشأن عودة اللاعب محمد شكري، إلي النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: “معتز البطاوي: إذا أراد الأهلي استعادة محمد شكري بعد دفع المبلغ فنحن نرحب بذلك ولكن حتى الآن الأهلي لم يخبرنا بأي شيء”.

يذكر أنه أعلن اللأعب أحمد حسن عن عودة محمد شكري في الموسم المقبل للأهلي بناء على طلب مارسيل كولر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"الأهلي يقرر عودة محمد شكري في الموسم المقبل بناء على طلب مارسيل كولر".

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