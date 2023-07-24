تجاهل أزمة "قلم الشحات"| كولر عن خسارة الأهلي: "بيراميدز مخدش مننا بطولة"

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، بمشاركة حسين الشحات في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، نشبت أحداث مؤسفة بطلها حسين الشحات نجم النادي الأهلي بعدما قام بصفع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

ووجه السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي العديد من الرسائل عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

مدرب الأهلي يتحفظ على الخسارة أمام بيراميدز

أبدي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جميع اللاعبين غاب عنهم التركيز خلال مباراة اليوم، وهو ما استغله المنافس.

وقال كولر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: «رغم غياب تركيز لاعبي الأهلي إلا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص ولكن لم تستغل».

واسترسل المدير الفني للأهلي: «حصلنا على جميع البطولات التي شاركنا بها هذا الموسم. الدوري حسم بشكل رسمي وتوجنا باللقب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لنا».

وواصل كولر حديثه: «لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن أستمر في الضغط على اللاعبين».

وطالب المدير الفني جميع القائمين على اللعبة بإتاحة الفرصة لهؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على راحة، والتعامل معهم على أنهم بشر تعرضوا لحالة من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات المتوالي.

وأكد مدرب الأهلي أن مباراة بيراميدز كانت تحصيل حاصل، وفرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين من خلال منحهم الفرصة للمشاركة.

تابع مدرب الأهلي: احنا حصلنا علي كل البطولات الي دخلنا فيها والدوري خلاص خلص واحنا خدناه وكمان احنا متقدمين بـ 9 نقاط عن المنافس بيراميدز وكل ماتش ضدهم كسبناه ولما كسبونا انهاردة احتفلوا احتفال كبير جدا.

وتجاهل مدرب الأهلي الحديث عن أزمة صفع حسين الشحات للاعب بيراميدز محمد الشيبي.

بيراميدز مخدش بطولة من الأهلي

أضاف مدرب الأهلي: لا هما خدو مننا بطولة ولا قربوا مننا في عدد النقاط في الدوري هما فازوا في الاداء في الملعب وتفوقوا في النتيجة.

استطرد مدرب الأهلي: مفيش فرقه في مصر او في القارة لعبت عدد ماتشات اكتر من الأهلي.

وزاد مدرب الأهلي: طبيعي جدا بعد كل عدد الماتشات ديه اني كلاعب اوصل لمرحله اني مش قادر كا بدنيا او ذهنيا اني مش قادر ابص علي الكورة اصلا.

وأكمل مدرب الأهلي: وديه الحاله الي فيها لاعبي الاهلي الان اللاعبين مبقتش قادرة تبص علي الكورة اصلا بسبب الاجهاد الشديد.

وقال مدرب الأهلي أيضا: مش ممكن اني هفضل دايس علي اللاعبين وأفضل طول عمري جاي عليهم ولازم اتعامل معاهم انهم بني ادمين واني مقدرش ادوس عليهم اكتر من كده لازم اتحاد الكرة يفهموا ان اللاعيبه ديه محتاجه اجازات ولازم تفكروا ان اللاعبين دول بشر و محتاجين راحه والا هنخسرهم لفترات طويلة جدا.

واختتم مدرب الأهلي حديثه قائلا: ليس لدي أي فكرة عن أداء لاعبي الأهلي السلبي بسبب العروض او التجديدات او العروض.