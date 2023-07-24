عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم فيروسات: حمى الضنك ليست حديثة وتنتشر في المناطق الحارة

صدى البلد

قالت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ علم الفيروسات والمناعة، إنّ حمى الضنك الفيروسية تُعرف بـ«الحمى المؤلمة للعظام»، وأعراضها متفاوتة، إذ تكون إصابة بسيطة وتظل لمدة أسبوع، أو إصابة شديدة ويطلق عليها «حمى الضنك الوخيمة» التي تمتد لمدة أطول، مشيرة إلى أنّ هناك مؤشرات تمكن الإنسان من معرفة إصابته بتلك الحمى.

txt

تسبب الوفاة.. مفاجأة جديدة بشأن حمى الضنك

txt

مستشار الرئيس للصحة: حالات حمى الضنك بسيطة والوضع تحت السيطرة

وأضافت «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه يجب التدخل السريع للحد من الإصابة بحمى الضنك كونها تؤدي للوفاة، لافتة إلى أنّ فيروس حمى الضنك ليس حديثا وينتشر في المناطق الاستوائية الحارة.

وتابعت: «توقعنا انتشار الأوبئة الفيروسية بسبب التغيرات المناخية، فكلما ارتفعت درجات الحرارة كلما كان الجو العام بيئة خصبة لنمو الميكروبات، ومنها ما ينتقل عن طريق الحشرات».

وأشارت إلى انتشار الحشرات بشكل كبير للغاية مع ارتفاع درجات الحرارة مثل الناموس عند وجود المياه الراكدة، موضحة أنّ الحشرات تنقل الميكروبات من شخص إلى آخر، وهذا أكثر عامل مسبب لحمى الضنك وهو الانتقال عن طريق الحشرات خاصة البعوض.
 

الفيروسات المناعة حمى الضنك حمى الضنك الفيروسية الحمى المؤلمة للعظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

قرارات عاجلة بعد اجتماع وزيري الكهرباء والبترول.. بشرى بشأن انقطاع التيار

ليلة أنس انتهت بكارثة.. 3 جثث داخل سيارة تثير الذعر بالوراق

سفارة المغرب | تطوّر صادم في أزمة حسين الشحات مع الشيبي

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

ترشيحاتنا

بعد التصعيد الأخير.. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يوجه رسالة عاجلة إلى الطيارين

بشأن الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم..تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير العدل

بعد 3 ساعات.. إنقاذ مصاب كان محاصراً داخل حطام ميكروباص.. صور

التنمية المحلية : تنفيذ 1200 مشروع بـ 18 مليار جنيه في الفيوم

هل تعاقب لجنة الانضباط حسين الشحات بعد صفع الشيبي؟.. خبير لوائح يجيب

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددًا من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

ماطلعش عوض .. صور أثارت الجدل البلوجر سارة محمد بعد فسخ خطوبتها

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

فيديو

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

قرار عاجل من التعليم حول درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة| شاهد

بسبب حسين الشحات | صحف المغرب تشن حملة على الأهلى ..فيديو

1900 جنيه فقط| أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ