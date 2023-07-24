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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تعقد ورشتي عمل حول وحدة التنمية المستدامة وقطاع البنية الأساسية بالوزارة

صدى البلد

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشتي عمل حول دور وحدة التنمية المستدامة وقطاع البنية الأساسية بالوزارة، وذلك ضمن أنشطة برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والذي تعقده الوزارة للعام السادس على التوالي، بمشاركة د. نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية، هبه محمد رئيس الإدارة المركزية للإسكان، وكذلك فريق عمل وحدة التنمية المستدامة، وبحضور 42 طالب يمثلون الدفعة السادسة للبرنامج.


وخلال ورشة عمل التنمية المستدامة استعرض فريق عمل الوحدة مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام وأهدافها وكذلك أجندة أفريقيا 2063، والأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، وكذلك دور الوزارة فيما يخص التنمية المستدامة ومتابعتها لأداء مصر في التنمية، وأوضح فريق عمل الوحدة أن التنمية المستدامة تعني تحقيق تنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون التعدي على حقوق الأجيال القادم، موضحين أن التنمية ترتكز على ثلاثة أبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة.


كما تناول الفريق الحديث حول أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تم اتفاق عدد من الدول من ضمنها مصر على الالتزام بتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، موضحين أن أجندة التنمية المستدامة تتكون من 17 هدف يندرج منها 169 هدف منبثق، و231 مؤشر لقياس الأداء، كما تم استعرضا أجندة أفريقيا 2063 والتي تمثل الإطار الاستراتيجي للقارة الأفريقية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي.


ومن جانبها استعرضت د.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية بالوزارة دور القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية للدولة والهيكل التنظيمي له وكذلك أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يعمل عليها القطاع، وذلك خلال ورشة العمل الثانية موضحة أن قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية يمثل أحد أهم القطاعات بوزارة التخطيط، حيث تأتى أهميته من ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ كافة مشيرة إلى مساهمته في دعم كل القطاعات الاقتصادية ومنها قطاعات الإسكان، التجارة والصناعة، الزراعة، الري، الكهرباء، البترول، النقل، الاتصالات، السياحة، التموين والتجارة الداخلية من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات بإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.


واستعرضت أستاذة هبه محمد الهيكل التنظيمي لقطاع البنية الأساسية بالوزارة، موضحة أن يتكون من الإدارة المركزية للتجارة والصناعة، والإدارة المركزية للأنشطة والخدمات الإنتاجية، والإدارة المركزية للإسكان، وكذلك الإدارة المركزية للزراعة والري وأخرى للطاقة، كما تطرقت بالحديث هو أهم المشروعات القومية والاستراتيجية بالدولة مشيرة إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة الطرق القومية، شبكة القطار الكهربائي السريع، خطى المونوريل، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية، وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية والربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، البرنامج القومي لزيادة الوعاء المائي، ومشروعات الاسكان الاجتماعي والتحول الرقمي وتنمية الصعيد وكذلك مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.


جدير بالذكر ان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت الدورة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات باستقبال 82 طالب وطالبة من جامعات مختلفة على دفعتين خلال شهور الصيف، ويشهد التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة بشكل سنوي عدد من الزيارات الميدانية بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها قيادات الوزارة للتعريف بدور قطاعات ووحدات وإدارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 

أجندة أفريقيا 2063 أداء مصر اقتصاد الدولة البنية الأساسية التجارة والصناعة التحول الاقتصادي التخطيط والتنمية الاقتصادية

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