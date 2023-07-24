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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"سلامتك تهمنا" تصل كفر الشيخ لنشر ثقافة السلامة المهنية بالشركات

صدى البلد

أطلقت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة وأهداف السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، بمشاركة مسئولي 8 شركات تعمل داخل المحافظة . 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية عمال مصر وتوفير بيئة عمل آمنة ، وترسيخ مفاهيم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بجميع قطاعات العمل بالدولة، من خلال التعاون المثمر بين أطراف العمل الثلاث : الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال  لتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح حازم حسن مدير المديرية ؛ أن المبادرة شارك فيها المنشآت التالية: مصنع الزيوت والصابون ، ومطحن سلندرات ، والشركة المصرية للاتصالات ، والبنك الزراعي المصري ، وشركة ابن سينا فارما لتوزيع الادوية ، ومستشفى كفرالشيخ العام ، معهد الكبد بكفرالشيخ ، وشركة حراء للتجارة والتوزيع ، وقد تناولت عدد من ورش العمل والمحاضرات حول معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهم المستجدات في هذا المجال وفق قانون العمل والمعايير الدولية.

تحت رعاية اللواء جمال نور الدين 

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة أقيمت تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، وحضرها المهندس اسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ،  والمهندس هشام داوود نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وزارة العمل ومديري إدارات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل بكفر الشيخ.                         

واختتم اللقاء بكلمة ألقاها مدير المديرية ، أكد خلالها حرص الوزارة على سلامة العمال في مختلف قطاعات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية، حفاظاً على سواعد مصر وتعزيزاً لمتطلبات بيئة العمل وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

كفر الشيخ سلامتك تهمنا أهداف السلامة والصحة المهنية المنشاة مديرية العمل

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