بريطانيا.. مراهق يهدد مرتادي مطعم شهير بسلاح.. شاهد ماذا حدث

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة ومروعة لمراهق يقوم بتهديد مرتادي أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة في بريطانيا بـ سلاح خطير.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، المراهق البالغ من العمر 17 عاما يلوح بالسلاح الذي يمسكه في يده في وجه مرتادي فرع المطعم الشهير.

واستدعي مسؤولو المطعم 4 رجال من قوات الشرطة والتي حضرت بدورها سريعا وانقضوا على المراهق بصاعق كهربائي ألقاه أرضا ثم أخذوه إلى مركز الشرطة وسط صراخ مرتادي المطعم.

ماذا حدث؟

قالت شرطة ويست ميدلاندز إن مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما اتهم بحيازة سلاح في مطعم شهير وسط مدينة برمنجهام في حوالي الساعة 4.40 صباحا يوم أمس الأحد (23 يوليو)".

واكتشفت قوات الشرطة أن الشاب كان معه نسخين من نفس السلاح داخل ملابسه.

من جانبه، نبه متحدث باسم المطعم: "نحن على علم بحادث وقع في مطعم برمنجهام نيو ستريت في الساعات الأولى من صباح الأحد، وتصل فريق مطعمنا بالشرطة التي وصلت بسرعة، وسنواصل العمل مع الشرطة في أي تحقيقات في الحادث".