مكشوف البطن.. ميريهان حسين تثير الجدل على البحر

أثارت الفنانة ميريهان حسين الجدل حول إطلالتها الأخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.





وظهرت ميريهان بإطلالة جريئة مرتدية ملابس صيفية باللون الفوشيا مكشوف البطن، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.





وتتميز ميريهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد ميريهان، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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