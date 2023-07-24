رغم العقوبات.. زيادة حصة روسيا من سوق الغذاء العالمي بمقدار 1.5 مرة

قال نائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين، اليوم الاثنين، إن روسيا شهدت زيادة في حصتها في سوق الغذاء العالمي بمقدار 1.5 مرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح ليفين: "من العدل أن نلاحظ أننا نحقق تقدمًا فيما يتعلق بالصادرات على مدار العشرين عامًا الماضية ، بل وزادنا حصتنا في أسواق المواد الغذائية بمقدار مرة ونصف خلال السنوات الخمس الماضية".

وأشار في عرض للتقرير التحليلي السنوي حول الأمن الغذائي العالمي والتجارة الدولية في المنتجات الزراعية في عام 2022/2023 : "مع نمو دور روسيا في السوق العالمية ، تزداد الحاجة إلى خبرتنا. تقييمنا للسوق العالمية ، تلك الأحداث التي تجري ، أصبح أكثر وأكثر أهمية".

وفي عام 2022 ، استحوذت روسيا على 2.1٪ من الصادرات الزراعية العالمية ، مقارنة بحصة 1.4٪ في عام 2017.