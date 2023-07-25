اليوم.. ندوة توعوية عن المشروع القومي لمشتقات البلازما.. دوانا بإيدينا

تنظم جامعة عين شمس ندوة توعوية عن" المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميته لدعم النظام الصحي بمصر" في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وإشراف إدارى إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستضيف الندوة اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت و الدكتور مدحت العدل طبيب وكاتب و شاعر وسيناريست وفضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد المعز العالم الجليل بالأزهر الشريف.

وذلك يوم الثلاثاء 25 يوليو الساعة 1 ظ بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

وكان قد افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مقر كلية الإعلام بالحرم الرئيسي للجامعة، وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة شاهين القائم بأعمال عميد كلية الإعلام بالجامعة ، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سلوى سليمان وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور الدكتور سامي عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبق، ولفيف من القيادات الجامعية من العمداء: الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة ، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب.