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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماتوا بحسرتهم.. تعرف على أزمة المطربة بوسي مع والدها وطليقها قبل رحيلهما

المطربة بوسي وطليقها
المطربة بوسي وطليقها ووالدها وابنها

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء وليد محمد عاشور والشهير بـ «فطين سعيد» طليق المطربة بوسي ووالد أبنها الوحيد ياسين.

 

خلافات فطين وبوسي 

وكانت هناك الكثير من الخلافات بين فطين وطليقته المطربة بوسي منذ أكثر من 5 سنوات وذلك بعد انفصالهم فنيا عقب الطلاق بينهما.

المطربة بوسي مع طليقها وابنهما

تفاصيل الخلاف بين بوسي وطليقها

وقبل 4 سنوات، نشرت صفحة عرب وود عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لـ طليق الفنانة بوسي.

وعلقت صفحة عرب وود على الفيديو قائلة: "طليق بوسى يكشف سبب بداية الخلاف معها".

وقال طليق الفنانة بوسي في تصريحات للبرنامج: "أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم "عمر وسلوي" ده فيلم قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز".

وأضاف طليق بوسي: "طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية".

أثارت المطربة بوسي حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها النارية التى أطلقها فور ظهورها فى برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم حيث كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة وحياتها الشخصية وأزمتها مع طليقها وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

المطربة بوسي مع طليقها 

كذبت بوسي، تصريحات طليقها بأنه أنتج لها أغانيها أثناء فترة زواجهما، وأنفق عليها مبالغ مالية كبيرة، قائلة: “طليقي بيقول صرفت عليها، جيبوا صوري زمان وشوفوا منظري، ده مش منظر واحدة مصروف عليها الأرقام اللي بيقولها.. أنا كنت ست وراجل البيت وصرفت وعملت كل حاجة، حتى الأغاني من فلوسي، لكن كان كاتب التنازلات باسمه ويقول من إنتاجي”. 

قالت بوسى عن سبب تصريحات طليقها: “هو كان مدير أعمال زوجته الأولى أم بنته، وكانت ست شغّالة في المجال واعتزلت ولبست نقاب، وكان مدير أعمالي قبل ما نتجوز.. وإتجوزنا في أول شغلنا مع بعض، وكمدير أعمالي كان المفروض ياخد نسبة، لكن كان بياخد الفلوس اللي المفروض أنا آخدها ويدّيني النسبة”.

 

استغاثة طليق بوسي لمشاهدة أبنه ياسين

وظهر فطين طليق بوسي في فيديو منذ عامين أعلن فيه بداية الأزمة الحقيقية بينه وبين بوسي وحرمانه من مشاهدة أبنه ياسين وحاول مرارا وتكرارا حل الأزمة بينهما، إلا أنه لم يستطع بل وازدات الأزمة بينهما بعد زوجها من مصفف الشعر هشام ربيع.

المطربة بوسي مع طليقها وابنهما

أزمة بوسي مع والدها قبل وفاته

وخلال الأعوام الماضية، تصدرت أزمة بوسي ووالدها وسائل الإعلام، بعدما ظهر والد بوسي في أحد اللقاءات التلفزيونية وهو يشكو من صعوبة حياته وقسوة أبنائه عليه، خاصة بوسي، والتي أكد أنها لا تعرف عنه شيئاً ولا تسأل عنه.

وأوضح محمد شعبان، خلال اللقاء، أنه يعتمد على نفسه منذ أكثر من 21 عاما، ويحضر لنفسه مأكله ومتطلبات حياته بالكامل وحيدًا، وعندما ذهب إليها في فيلتها، يطلب منها مبلغا ماليا لسداد ديونه، أعطت له 8 آلاف جنيه لسداد ديونه، لكنها ابتعدت عنه بسبب مشاكلها الخاصة والقضايا ووجودها خارج البلاد، ولم يتمكن من التواصل معها، ولكن عائلتها أكدت أنها أرسلت لهم خروف العيد هدية مؤخرا.

المطربة بوسي ووالدها

وقال والد بوسي إنه لم يرها منذ 3 سنوات، وقبل الشهرة كانت دائما بعيدة عنه، ولم يعرف عنها معلومات كثيرة قبل غنائها في النوادي والمناسبات، مؤكدًا أنه أخطأ في حقها حيث قال: “لما بشوفها في التلفزيون بفرح وبفتخر بيها”

 

غضب والد بوسي عليها قبل وفاته وتغيب عن الجنازة

وغابت بوسي عن جنازة والدها ولم تنعيه عبر صفحتها الشخصية حيث أنها أعلنت غضبها مرة بسبب مطالبته للمال بشكل دائم بالإضافة إلي ظهوره في كثير من وسائل الإعلام ليشكو حالته الإجتماعية وظروفه المادية مما جعل بوسي تغضب منه وتحدث القطيعة إلي وفاته.

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