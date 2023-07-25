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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأزمة مستمرة.. بيراميدز يرفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات بعد صفع الشيبي

صدى البلد

كشف المستشار القانوني لنادي بيراميدز، الدكتور أحمد وشاحي أن مجلس إدارة النادي قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق اللاعب محمد الشيبي ونادي بيراميدز أمام اللجان الانضباطية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة المصرية.

ونشر الوشاحي بيانا أكد فيه أن ما بدر من اللاعب حسين الشحات على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب لا يشكل فقط مخالفة صارخة لقواعد ولوائح الانضباط والقيم والأخلاق المعمول بها من قبل الاتحاد المصري والدولي لكرة القدم،  بل يشكل أيضا جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بمصر، وبدون التطرق إلى المساس بالمقدسات الدينية فهذا حديث آخر.

وأضاف الدكتور أحمد وشاحي أن ما حدث هو من قبيل جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة أثناء النشاط الرياضي، بالإضافة إلى جرائم استخدام العنف والقوة ضد اللاعبين أثناء النشاط الرياضي. 

وتابع “وبناء عليه، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق اللاعب محمد الشيبي ونادي بيراميدز إف سي أمام اللجان الانضباطية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة المصرية”.

وأكد الدكتور أحمد وشاحي المحامى بالنقض على ثقة مجلس إدارة نادي بيراميدز إف سي الكاملة بأن التحقيقات أمام الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة والقضاء المصري ستنصف المجني عليه وتعاقب من أساء إلى الدين وخالف القانون وأساء إلى ناديه وبلده مصر.

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