حدث ليلا.. أزمة الشحات والشيبي تصل لساحة القضاء.. وفاة طليق المطربة بوسي.. انتشار رائحة غاز بالتبين.. تراجع حاد في سعر البتكوين

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، حيث تقدم نادي بيراميدز برفع قضية ضد حسين الشحات بعد صفع الشيبي، كما توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، وليد محمد عاشور الشهير بـ «فطين سعيد»، طليق المطربة بوسي ووالد ابنها الوحيد ياسين.

شقيق المتهم بالتخلص من والدته: كان بيقرأ أذكار الصباح والمساء قبل الجريمة

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، جريمة فريدة من نوعها لشاب تخلص من والدته بسبب أعمال السحر.

القادم أصعب.. ضياء السيد يحذر الأهلي من تأخير ضم مهاجم أجنبي

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن موسم الأهلي الحالي “ذهبي” بعدما حقق كل البطولات هذا الموسم، وخرج بمجموعة كبيرة من الأرقام القياسية.

هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض الفجر؟ الإفتاء تجيب

يبحث الكثيرون عن إجابة استفهام “هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض صلاة الفجر؟”، خاصة ممن تمنعهم مستجدات الحياة عن صلاة الفجر في وقتها، فيما يدركون ما لها من فضل عظيم لا ينبغي تضييعه بأي حال من الأحوال، لهذا يسعون لتعويض ولو بعض مما فاتهم من بركاتها ونفحاتها، آملين أن تحمل لهم إجابة سؤال “هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض صلاة الفجر؟” بعضًا من خير صلاة الفجر واغتنام ولو قدر بسيط من فضلها.

وقد استيقظوا بعد طلوع الشمس وقد فاتتهم صلاة الفجر، ومن ثم يتساءلون “هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض صلاة الفجر أم ضاعت عليهم؟”.

حرمته من رؤية ابنه.. هل رحل طليق المطربة بوسي حزنا على فقدان نجله؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة المنتج وليد فطين، طليق المطربة بوسي، الذي توفي منذ ساعات قليلة، حسبما كشف صديقه المطرب حمزة الصغير، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”.

الأزمة مستمرة.. بيراميدز يرفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات بعد صفع الشيبي

كشف المستشار القانوني لنادي بيراميدز، الدكتور أحمد وشاحي أن مجلس إدارة النادي قرر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق اللاعب محمد الشيبي ونادي بيراميدز أمام اللجان الانضباطية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة المصرية.



ماتوا بحسرتهم.. تعرف على أزمة المطربة بوسي مع والدها وطليقها قبل رحيلهما

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، وليد محمد عاشور الشهير بـ «فطين سعيد» طليق المطربة بوسي ووالد ابنها الوحيد ياسين.

التربيع الأول للقمر في العام الهجري الجديد يحدث يوم الأربعاء المقبل

تشهد سماء مصر يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية هامة، حيث نشاهد وصول قمر محرم وأول أقمار العام الهجري الجديد 1445هــ إلى طور التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.



تراجع حاد في سعر البتكوين.. 3 أسباب وراء ذلك| تعرف عليهم

انخفض سعر البتكوين بشكل حاد وفجائي خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، بالتزامن مع انتظار قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، فضلا عن استيعاب المخاوف بشأن Binance، فيما كان إطلاق عملة مشفرة جديدة ربما صاحب الشأن الأهم في سحب البساط قليلا من تحت أقدام العملة المشفرة الأكبر عالميا.

أول تعليق من واشنطن بعد تأييد الكنيست لقانون الإصلاح القضائي في إسرائيل

أكد البيت الأبيض أمس، الاثنين، أنه من “المؤسف” أن البرلمان الإسرائيلي صادق على جزء من الإصلاح القضائي المتنازع عليه من قبل بنيامين نتنياهو ، متحديا الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحث رئيس الوزراء مرة أخرى على السعي إلى توافق سياسي واسع النطاق.

هروب الزبائن من مطعم نصرت الشهير.. لهذا السبب

خفض صاحب المطعم المثير للجدل سولت باي بعض أسعار الأطباق في مطعم “نصرت” ستيك هاوس في منطقة نايتسبريدج الراقية في لندن.



ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

كشف أحمد حسام ميدو، سر تصعيد نادي بيراميدز ضد واقعة اعتداء حسين الشحات، لاعب الأهلي، على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.



يظهر ده العادي.. خالد الغندور يهاجم حسين الشحات بلقطات سابقة

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على واقعة لاعب الأهلي حسين الشحات، وسلوكه العنيف ضد لاعب بيراميدز الشيبي.



انتشار رائحة غاز بالتبين الأربعاء المقبل.. والبترول تطمئن السكان

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة التبين خلال الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء المقبل.



بسبب معاكسة فتاة.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة وإطلاق نار في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص مستقلين دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الأهالى بمنطقة كفر محمد حسين بالزقازيق بمحافظة الشرقية.



لعنة الميراث.. الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على شقيقته بالزقازيق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة وطفلة بمدينة الزقازيق بالشرقية.





600 ألف شهريا.. إيهاب جلال يقترب من تدريب الاسماعيلي خلفا لحمزة الجمل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن إيهاب جلال اقترب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل بعد رحيل حمزة الجمل في الفترة المقبلة.



