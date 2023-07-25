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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنتشار رائحة غاز بالتبين الأربعاء المقبل.. والبترول تطمئن السكان

رائحة الغاز الطبيعي
رائحة الغاز الطبيعي

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة التبين خلال الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء المقبل.

تقوم الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بتنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي - بمحطة إضافة الرائحة بالتبين، وذلك اليوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يوليو 2023، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء.

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وحذرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء ذلك اليوم .  

قطع الغاز عن المنطقة؟ 

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.

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