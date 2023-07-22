سيطرة إنجليزية.. تعرف على أعلى الأندية قيمة سوقية بالعالم

أصدر موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في كرة القدم وأسواق الإنتقالات، تقريره السنوي عن أعلى الأندية قيمة سوقية بالعالم للموسم الجديد 2023-2024، والتي تصدرها نادي أرسنال الإنجليزي.

وبحسب التقرير الذي نقلت نسخه منه وكالة “سي إن إن الاقتصادية”، فقد تصدر نادي أرسنال الإنجليزي ترتيب الأندية بعد ارتفاع قيمته السوقية للموسم الجديد إلى 1.21 مليار يورو، ثم يليه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي زادت قيمته السوقية إلى 1.19 مليار يورو.

واحتل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 1.02 مليار يورو، المركز الثالث، يليه نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع، والذي سجلت قيمته السوقية ارتفاعاً إلى 991 مليون يورو.

كما صعدت القيمة السوقية لنادي بايرن ميونيخ الألماني إلى 954.5 مليون يورو، ليحتل المركز الخامس، بينما انخفضت القيمة السوقية لنادي تشيلسي الإنجليزي إلى 868 مليون يورو ليحتل المركز السادس بالترتيب.

فيما هبطت القيمة السوقية لنادي برشلونة الإسباني إلى 868 مليون يورو، ليحتل المركز السابع، وارتفعت القيمة السوقية لنادي ليفربول الإنجليزي إلى 846 مليون يورو بالمركز الثامن.

وسجلت القيمة السوقية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ارتفاعاً إلى 835.8 مليون يورو في المركز التاسع، وزادت القيمة السوقية لنادي توتنهام الإنجليزي إلى 773.3 مليون يورو، ليحتل المركز العاشر.