الملا: منتدى مصر للتعدين شهد اقبالا من الشركات العالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الحالية شهد زخماً واقبالا من شركات التعدين العالمية والمحلية ومشاركة وزراء التعدين فى عدد من الدول ، وتم خلال فعالياته على مدار يومين عقد حلقات نقاشية وجلسات فنية متخصصة والاطلاع على كل ما هو جديد في نشاط التعدين من خلال الشركات العارضة فى المعرض المصاحب للمؤتمر.

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من تقدم وتطور نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين والنجاح فى تحقيق المنفعة المتبادلة لكافة الاطراف يؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح .



جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى تحت عنوان "تحديد رؤية مصر لتطوير قطاع التعدين".

واضاف الملا ان المنتدى شهد عقد مائدة مستديرة مغلقة بمشاركة عدد من الوزراء والوفود المشاركة ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ورؤساء هيئة منطقة المثلث الذهبى وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصري ، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين العالمية، شهدت مناقشات ثرية ناجحة تؤكد العلاقة الجيدة بين صناعة التعدين والبيئة والتزام الشركات بتطبيق الاشتراطات البيئية بشكل كامل.

واوضح الملا أن الإصلاحات التى اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين كانت جيدة ولكن أصبحت غير كافية خاصة فى ظل التحديات التي يواجهها العالم التى بدأت منذ فى جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية ، لافتاً إلى إنه ما زال هناك تحديات تواجه المستثمرين ولكن من خلال التعاون سويا يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق نجاحات.

وأكد أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة وتتمتع بموقع استراتيجي ولديها مقومات أساسية وعمالة ذات كفاءة مهنية فى نشاط التعدين ، منوها بان العالم ينظر إلى قارة أفريقيا ومصر وما تملكه من موارد وخامات معدنية يمكن أن تسهم فى تحقيق التحول الطاقى وأن معظم الفلزات والمعادن المطلوبة عالمياً موجودة في مصر ولاكتشافها يجب جذب شركات متخصصة تمتلك من التكنولوجيا التى تحقق التحول الطاقى الصحيح.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة مع شركاءها فى هذا الشأن وملتزمة بكافة القوانين البيئية والمسئولية المجتمعية والحوكمة وجميعها خطوات نحو التقدم للامام.