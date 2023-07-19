عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا: منتدى مصر للتعدين شهد اقبالا من الشركات العالمية

صدى البلد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الحالية شهد زخماً واقبالا من شركات التعدين العالمية والمحلية ومشاركة وزراء التعدين فى عدد من الدول ، وتم خلال فعالياته على مدار يومين عقد حلقات نقاشية وجلسات فنية متخصصة والاطلاع على كل ما هو جديد في نشاط التعدين من خلال الشركات العارضة فى المعرض المصاحب للمؤتمر.

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من تقدم وتطور نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين والنجاح فى تحقيق المنفعة المتبادلة لكافة الاطراف يؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح .

رئيس سنتامين العالمية للذهب: مصر يمكن أن تصبح سوقا رائدة للثروات المعدنية

وزير البترول يبحث مع شركات كندية استثمارات التنقيب عن الذهب في مصر


جاء ذلك خلال الجلسة  الختامية للمنتدى تحت عنوان "تحديد رؤية مصر لتطوير قطاع التعدين".

واضاف الملا ان المنتدى شهد عقد مائدة مستديرة مغلقة بمشاركة عدد من الوزراء والوفود المشاركة ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ورؤساء هيئة منطقة المثلث الذهبى وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصري ، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين العالمية، شهدت مناقشات ثرية ناجحة تؤكد العلاقة الجيدة بين صناعة التعدين والبيئة والتزام الشركات بتطبيق الاشتراطات البيئية بشكل كامل.

واوضح الملا أن الإصلاحات التى اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين كانت جيدة  ولكن أصبحت غير كافية خاصة فى ظل التحديات التي يواجهها العالم التى بدأت منذ فى جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية ، لافتاً إلى إنه ما زال هناك تحديات تواجه المستثمرين ولكن من خلال التعاون سويا يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق نجاحات. 

وأكد أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة وتتمتع بموقع استراتيجي ولديها مقومات أساسية وعمالة ذات كفاءة مهنية فى نشاط التعدين ، منوها بان العالم ينظر إلى قارة أفريقيا ومصر وما تملكه من موارد وخامات معدنية يمكن أن تسهم فى تحقيق التحول الطاقى وأن معظم الفلزات والمعادن المطلوبة عالمياً موجودة في مصر ولاكتشافها يجب جذب شركات متخصصة تمتلك من التكنولوجيا التى تحقق التحول الطاقى الصحيح.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة مع شركاءها فى هذا الشأن وملتزمة بكافة القوانين البيئية والمسئولية المجتمعية والحوكمة وجميعها خطوات نحو التقدم للامام.

اتحاد الصناعات الاشتراطات البيئية البترول والثروة المعدنية الدكتورة ياسمين فؤاد الثروة المعدنية المهندس طارق الملا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بيان عاجل من السعودية بشأن العلاقات بين تركيا ومصر

رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس على قرار العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

بعد انسحاب الزمالك.. الوداد المغربي يدخل في صراع التعاقد مع بن شرقي

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

نجم الأهلي علي ردار ريال بيتيس الإسباني

كاتب صحفي: انسحاب القوات الأفريقية من الصومال خوفا من انتشار الإرهاب

بمناسبة العام الهجري الجديد.. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ