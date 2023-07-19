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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس سنتامين العالمية للذهب: مصر يمكن أن تصبح سوقا رائدة للثروات المعدنية

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق علي هامش منتدي مصر للتعدين  .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية

وزير البترول يشارك بفعاليات تعدين الذهب مع مسؤولين عالميين

وزير البترول: تطبيق منظومة التحول الرقمى حلم يتحقق فى مصافى التكرير المصرية

و تم استعراض التعاون و الشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب  بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.

و اكد رئيس سنتامين العالمية ان شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثماري  ،  مشيرا الي ان مصر تتوافر فيها عوامل النجاح و يمكنها ان تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية

وزير البترول مال واعمال اخبار مصر شركة سنتامين الثروة المعدنية Finance Real Estate

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