رئيس سنتامين العالمية للذهب: مصر يمكن أن تصبح سوقا رائدة للثروات المعدنية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق علي هامش منتدي مصر للتعدين .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية

و تم استعراض التعاون و الشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.

و اكد رئيس سنتامين العالمية ان شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثماري ، مشيرا الي ان مصر تتوافر فيها عوامل النجاح و يمكنها ان تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية