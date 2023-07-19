وزير البترول يشارك بفعاليات تعدين الذهب مع مسؤولين عالميين

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي أقيمت بعنوان ( اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية.

و أكد رؤساء ومسئولو الشركات أن مصر تسير علي الطريق الصحيح ، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية ، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات ازاء الاستثمار الجاد ، و قام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين و نظم التراخيص لتشجيع الاستثمار و تيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين .



وأكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية ان مصر لديها المقومات و الخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة فى مجال التعدين اضافة الي توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة و شبكة الاتصالات و الكهرباء والمياه الملائمة فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر فى مجال التعدين و هو الامر الذى يشجع الشركات العالمية الكبرى و المتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة

بينما اوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold ان موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات و يضعها محط انظار العالم خاصة بعد قيام وزاره البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عان ٢٠١٩ مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين فى استغلال منجم السكرى ، كما اشار الى اهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية فى تشجيع الاستثمار و تحقيق التقدم الاقتصادي

و من جانبه اكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد ثاني اكبر شركات تعدين الذهب عالميا اهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال امام الشركات الدولية للتعدين للوصول الى شراكة و تكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة و الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية ، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية فى الفتره الاخيره بتذليل العقبات امام المستثمرين فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية .