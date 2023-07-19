عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يشارك بفعاليات تعدين الذهب مع مسؤولين عالميين

وزير البترول
وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر  التي أقيمت بعنوان ( اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية.

و أكد رؤساء ومسئولو الشركات أن مصر تسير علي الطريق الصحيح ،  وأنها وفرت مميزات وحوافز  جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية  ، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات ازاء الاستثمار الجاد ،  و  قام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين و نظم التراخيص لتشجيع الاستثمار و تيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين .

وزير البترول: مصر مهتمة بالبعد البيئى والتحول الرقمى للوصول إلى التعدين الأخضر

وزير البترول: التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص ضرورة


وأكد  مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية ان مصر لديها المقومات و الخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة فى مجال التعدين  اضافة الي توافر   بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة و شبكة الاتصالات و الكهرباء والمياه الملائمة فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر فى مجال التعدين و هو الامر الذى يشجع الشركات العالمية الكبرى و المتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة

بينما اوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold ان موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها  لجذب المزيد من الاستثمارات و يضعها محط انظار العالم خاصة بعد قيام وزاره البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عان ٢٠١٩ مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين فى استغلال منجم السكرى ،  كما اشار الى اهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية  فى تشجيع الاستثمار و تحقيق التقدم الاقتصادي

و من جانبه اكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد ثاني اكبر شركات تعدين الذهب عالميا  اهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال امام الشركات الدولية للتعدين  للوصول الى شراكة و تكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة و الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير  قطاع الثروة المعدنية  ، حيث قامت  وزارة البترول والثروة  المعدنية فى الفتره الاخيره بتذليل العقبات امام المستثمرين فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية  بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

شوبير لجماهير الأهلي: انتظروا مفاجأة مدوية في حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق في إحدى غلايات معمل أسيوط لتكرير البترول

ترشيحاتنا

بحث سبل زيادة التعاون في الأنشطة البترولية والتعدينية بين مصر والجيبوتي

وزير الخارجية اللبناني موجها رسالة إلى بوريل: لسنا بلد لجوء

مفاجأة.. تعرف على اختيارات الزمالك لحراسة المرمى حال رحيل محمد عواد

السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بـ العام الهجري الجديد

%5 رسوم من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية.. تعديلات قانون ضريبة الدمغة

سويلم: الري تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ