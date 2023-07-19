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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مدير مركز أبحاث كانتميت مايننج يشيد بحرص مصر على التوجه نحو التعدين الأخضر

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع مجدى حبيب مدير مركز أبحاث كانتميت مايننج التابع لمؤسسة الموارد الطبيعية الكندية تناولا خلاله الحديث عن دور الدراسات البحثية واستخدام التقنيات الحديثة فى الإسراع بتطوير أعمال التعدين .

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الملا: منتدى مصر للتعدين شهد اقبالا من الشركات العالمية


وأشاد حبيب بما تحققه مصر وحرصها على التوجه نحو التعدين الأخضر ، والتنوع الذى تشهده النسخة الحالية من المنتدى والذى يعد ترجمة فعلية للنجاحات السريعة التى تحققها مصر فى قطاع التعدين، وانفتاحها على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة ، مبدياً استعداد المركز  على تقديم خدماته، وخاصة للشركات الصغيرة والناشئة كمرحلة أولى ، مشيداً باهتمام مصر بتطوير البنية التحتية.
وأكد الوزير الحرص على الإسراع بتطوير قطاع التعدين وفتح الآفاق أمام زيادة المشاركة ، لافتاً إلى أن منتدى مصر للتعدين 2023 بما حققه من زخم ومشاركات موسعة وحوار شمل كافة الأطراف المعنية بصناعة التعدين وما صدر عنه من نتائج سيتم البناء عليها لتحقيق المزيد ، وأن مركز الأبحاث يمكنه المشاركة فى تلك المسيرة.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

البترول والثروة المعدنية البنية التحتية المهندس طارق الملا الموارد الطبيعية تطوير البنية التحتية صناعة التعدين طارق الملا

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