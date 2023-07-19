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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "أتون ريسورسز"

صدى البلد

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تونو فاك الرئيس التنفيذي لشركة  "أتون ريسورسز" الكندية للتعدين والمدير الإقليمي للشركة شريف بركات وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين.

الملا: منتدى مصر للتعدين شهد اقبالا من الشركات العالمية

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واوضح الملا ان شركة أتون ريسورسز من أكثر شركات التعدين خبرة التى تعمل فى مصر منذ حصولها على امتياز أبو مروات في عام 2007 للبحث والتنقيب عن المعادن، وان هناك تعاون مثمر مع  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، لافتاً إلى استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم لزيادة حجم أعمالها فى مصر وتحقيق نجاحات جديدة خلال الفترة القادمة.

من جانبه اكد رئيس شركة  "أتون ريسورسز" ان هناك تطور فى عمل الشركة منذ بدء عملها فى مصر بمنطقة امتياز ابو مروات ويأمل فى المزيد من الاستثمارات في هذا المجال واستغلال إمكانيات الشركة وما تمتلكه من تكنولوجيا وتقنيات لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة ، معربا عن سعادته بالمشاركة فى منتدى مصر للتعدين والنجاح الذى حققه.

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المهندس طارق الملا طارق الملا وزير البترول منتدي مصر للتعدين

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