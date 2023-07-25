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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التربيع الأول للقمر في العام الهجري الجديد يحدث يوم الأربعاء المقبل

القمر
القمر

تشهد سماء مصر يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية هامة، حيث نشاهد وصول قمر محرم وأول اقمار العام الهجري الجديد 1445هــ إلي طور التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الأول لشهر محرم 1445هــ، يشرق فى تمام بداية يوم الأربعاء الموافق 26 يوليه، وسيصل قمر محرم إلي طور التربيع الأول في تمام الساعة 12 و8 دقائق صباحا.

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وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأول  للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، وتتضمن  السنة الهجرية اثني عشر شهرًا، حيث تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وهذه الشهور حسب الترتيب التصاعدي للسنة هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادي ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.

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