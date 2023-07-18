أخبار التعليم| طريقة تمكنك من التعرف على نتيجتك في اختبارات القدرات 2023.. حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة للطلاب المحجوبة نتائجهم.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بهذه الطريقة يمكنك التعرف على نتيجتك في اختبارات القدرات 2023

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الكليات متلتزمة بإرسال وإدخال نتائج اختبارات القدرات 2023 ، مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الأمر لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

اليوم.. فنون جميلة حلوان تستقبل طلاب الثانوية العامة بثاني أيام اختبارات القدرات

تتابع اليوم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣. الراغبين. بالالتحاق بالكلية .

حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة للطلاب المحجوب نتائجهم.. تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامه للطلاب المحجوبه نتيجتهم الخاصة بالفصل الدراسى الثانى .

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كليات القمة لشعبة علمي علوم بالدرجات

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 على موقع البحث الشهير "جوجل" عن موعد تنسيق الجامعات 2023، والمؤشرات الأولية لكليات القمة لطلاب الشعبة العلمية، وذلك تزامنًا مع انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة 2023.

تعرف على أوراق التقديم للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن فتح باب القبول للدراسات العليا الكترونيا للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي واجتماع المنسقين

عٌقد الإجتماع الدورى لمنسقي مشروع التنور المجتمعي برئاسة عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور ممثل فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم ومنسقي المشروع بكليات التربية والزراعة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والألسن والآداب و التربية للطفولة المبكرة والآثار.