حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة للطلاب المحجوب نتائجهم.. تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامه للطلاب المحجوبه نتيجتهم الخاصة بالفصل الدراسى الثانى .



‎وقالت كلية الحقوق ، إذا كانت نتيجتك محجوبة لا داعي للذهاب للكلية فقط عليك بتسجيل طلب على الرابط الاتي وسوف يتم اظهار نتيجتك خلال 48 ساعة

https://forms.gle/HR68JmJfqSXVkXkt9

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تم افتتاح مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لجامعة القاهرة، بحضور عميد كلية الآثار الدكتور أحمد رجب، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ونخبة من الشخصيات الأثرية، وترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار، بحضور أمين عام الجامعة المهندس أحمد ترك، وذلك في إطار حرص الجامعة على استمرار ريادتها في مختلف المجالات، وأداء رسالتها في خدمة المجتمع المصري والمساهمة في المحافظة على هوية الحضارة المصرية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مركز التراث العالمي بالأقصر يُعد أحد أهم الإنجازات المشهودة لجامعة القاهرة على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، وجاء نتاج جهود كبيرة تضافرت فيها المؤسسات والجهات التابعة للجامعة لتتويج عمل الجامعة في هذا الشأن، ووجه الشكر لإدارة الجامعة السابقة برئاسة الدكتور جابر نصار على جهودها لاسيما بشأن أرض المركز، كما وجه الشكر لإدارات كلية الآثار السابقة والشؤون القانونية والإدارة الهندسية والمالية والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمكتب الإعلامي، مؤكدًا أن هذا المركز يُمثل نقطة إشعاع ثقافي وحضاري للجامعة بصعيد مصر، ويفتح أفقًا جديدًا في هذا الموقع الأثري المهم، بالإضافة إلى كونه إضافة حقيقة لعلم الآثار عامة وعلم المصريات خاصة في العالم أجمع.