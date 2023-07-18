تعرف على أوراق التقديم للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان 

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن فتح باب القبول للدراسات العليا الكترونيا للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أنه قد تم فتح باب القبول للدراسات العليا الكترونيا للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بدءا من يوم السبت الماضي ١٥/ ٧/ ٢٠٢٣ وحتى ١٥/ ٩/ ٢٠٢٣، وانه يمكن التقديم من خلال اللينك التالي:

http://graduate-programs.helwan.edu.eg/?

fbclid=IwAR0JvnKq2QomiXu_ph2zNjNkZaAeNTAPZy4p0NDqk_L1ZJ-

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واضاف أن المستندات المطلوبة للتقديم هي كالتالي:

• صورة شهادة البكالوريوس

• بيان التقديرات

• الموقف من التجنيد

• موافقة جهة العمل

• صورة الرقم القومى

• صورة الماجستير للتقديم للدكتوراه

• شهادة الميلاد

• شهادة حسن سير وسلوك

• صوره شخصيه

التخصصات التي تم فتح باب الدراسات العليا بها هي كالتالية :

تكنولوجيا التبريد والتكييف" مرحلة الماجستير - الدكتوراه "

تكنولوجيا الانتاج "مرحلة الماجستير - الدكتوراه"

*تكنولوجيا السيارات والجرارت " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الكهرباء " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الالكترونيات"مرحلة الماجستير - الدكتوراه".

وعلى جانب آخر افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض "حدوتة مصرية" لمشاريع التخرج لبرنامج علوم الاثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات وإبداعاتهم، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الطلاب والكلية لإبراز المواهب الفنية للطلاب وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

ويعبر معرض حدوتة مصرية عن أقاليم مصر المختلفة التي يتميز كل منها بطبيعة بيئية غنيه بأحداثيات نسجها المجتمع الاقليمي لكل منطقة وكانت مصدر لاستلهام مصممي الاثاث من خريجي برنامج علوم الاثاث، وقد تجسدت رؤيتهم من خلال مجموعة فريدة من وحدات الأثاث التي تمثل كل إقليم وتؤكد هويته بعمق ينقل معنى التراث وملائمة خاماته الصديقة للبيئة وتطور تصميمه ليلائم احتياجات العصر الحديث.