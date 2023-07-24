طلاب تكنولوجيا وتعليم حلوان تحصد المركز الخامس بمسابقة سيارة الفورمولا بانجلترا

حصل فريق الفورمولا الطلابية بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان المشارك حاليا في فعاليات مسابقة السيارات الفورمولا الطلابية الكهربائية بانجلترا علي المركز الخامس ضمن ٣٦ فريقا يمثلون جامعات العالم في سباق اللابتايم سميوليشن، و الذي يتم فيه محاكاة و نمذجة التصميم الهندسي لسيارة فريق الكلية و اختبار ادائها.

وقال الدكتور ابراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية ومدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة.

اشاد دكتور لطفي بدور طلابنا الابطال الثلاثة فقط المتواجدون هناك مع ان الفرق الاخري ١٠ و ٢٠ طالبا، ففي اول مشاركة له في مسابقة الفورمولا الطلابية الدولية في انجلترا حصد المركز ٢١ ضمن ٣٦ جامعة عالمية في سلفرستون في انجلترا في فرع التصميم الهندسي كونسبت كلاس ومتقدما علي ١٥ جامعة عالمية.

من جانبه أوضح الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والأستاذ بالكلية و المشرف علي الفريق ان فريقنا هو اول فريق في المسابقة يقدم فكرة السيارة الكهربائية الطلابية تكنولوجيا الجهد المنخفض ٤٨ فولت و هو التصميم الامن تماما من حيث الصدمات الكهربائية و هو ما اشاد به حكام المسابقة بمجهود الفريق في انتاج تلك الافكار الخلاقة في هذا المضمار العالمي.

وفازت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في سباق السيارات بالمركز الخامس المشار اليه في مسابقة LTS ضمن فرق ٣٦ جامعة عالمية وهو انجاز يحسب للفريق المشارك و يحسب بالأساس للطالب عبد الله اشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية و الذي تحمل عبء انجاز هذا الملف LTS المعقد مع زملائه.

وكان قد سافر الفريق برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتور احمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني وبالكلية ومتابعة الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات.

كانت قد تمت الموافقة علي سفر ثلاثة من الطلاب المشتركين والمُمثلين لفريق مسابقة الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم لإنجلترا وهم امل مدبولي و سيد جبر و عبد الرحمن عبد الفتاح بمرافقة الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.